Экс-игрок Узбекистана Кечинов: Каннаваро может дать сборной очень многое

Бывший футболист «Спартака» и сборной Узбекистана Валерий Кечинов прокомментировал назначение Фабио Каннаваро на пост главного тренера национальной команды этой страны.

«Мне сложно говорить, какой тренер Каннаваро, потому что я не слежу за его работой и не знаю о его успехах. Но факт, что он был очень хорошим и сильным футболистом. В любом случае Фабио — это человек, который может дать сборной Узбекистана очень многое. Я считаю, это очень громкое и серьёзное приобретение для национальной команды. Наверное, есть какие-то причины для смены тренера», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Фабио Каннаваро назначен главным тренером сборной Узбекистана по футболу
