Главная Футбол Новости

В ЦСКА опубликовали информацию о состоянии травмированных Акинфеева, Мусаева и Дивеева

Комментарии

ЦСКА после матча со «Спартаком» (3:2) в 11-м туре Мир РПЛ опубликовал сведения о состоянии травмированных игроков: вратаря Игоря Акинфеева, нападающего Тамерлана Мусаева и защитника Игоря Дивеева.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Игорь Акинфеев подвернул голеностопный сустав и получил надрыв связок. Опасения о серьёзной травме не подтвердились. Капитан ПФК ЦСКА уже начал проходить курс терапии — точные сроки лечения будут определены в течение недели.

Тамерлан Мусаев получил растяжение задней поверхности бедра и начал проходить лечение в расположении ПФК ЦСКА. Ориентировочный срок его восстановления составит 14-17 дней. Он пропустит сбор национальной команды.

Игорь Дивеев находится в расположении сборной России, где в течение не менее четырёх-пяти дней пройдёт курс физиотерапии, после окончания которого будет принято решение о возможности его участия в матчах национальной команды», — сказано в официальном телеграм-канале армейцев.

