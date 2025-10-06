Скидки
Валерий Кечинов: Карпин не мог пройти мимо кандидатуры Умярова

Экс-футболист московского «Спартака» Валерий Кечинов прокомментировал включение главным тренером сборной России Валерием Карпиным полузащитника красно-белых Наиля Умярова в состав национальной команды на товарищеские матчи с Ираном и Боливией в октябре.

«Умяров своим упорством, трудом и игрой заслужил вызов в сборную России. Валерий Георгиевич не мог просто пройти мимо его кандидатуры, поэтому и поступило такое приглашение. На его позиции в национальной команде очень много качественных футболистов: Глебов, Кисляк и ряд других игроков. Всё зависит от того, кто в какой форме будет находиться. Будем надеяться, что Умяров своей игрой будет постоянно вызываться и станет ключевым футболистом для сборной России», — сказал Кечинов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Товарищеский матч со сборной Ирана состоится в пятницу, 10 октября. Команды сыграют на стадионе «Волгоград Арена» в Волгограде. Во вторник, 14 октября, подопечные Валерия Карпина примут на своём поле Боливию. Место проведения игры — «ВТБ Арена — Центральный стадион Динамо им. Льва Яшина» в Москве.

