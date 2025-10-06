Директор «Баварии» высказался о будущем Майкла Олисе в клубе

Спортивный директор «Баварии» Кристоф Фройнд высказался о будущем 23-летнего французского нападающего Майкла Олисе в клубе.

«Мы не чувствуем никакого давления по игроку. Мы можем представить его играющим за «Баварию» следующие семь, восемь, девять лет. У Майкла долгосрочный контракт, он проявил себя и сделал шаги в своём футбольном развитии», — приводит слова Фройнда Sky Sport Germany.

Майкл Олисе перешёл в «Баварию» летом 2024 года из «Кристал Пэлас» за € 55 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл за клуб девять матчей во всех турнирах, в которых забил пять мячей и сделал четыре голевые передачи. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 100 млн.