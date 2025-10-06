Скидки
УЕФА одобрил проведение матча Ла Лиги между «Вильярреалом» и «Барселоной» в Майами

УЕФА разрешил «Вильярреалу» и «Барселоне» сыграть встречу Ла Лиги в США. Помимо этого, «Милан» и «Комо» смогут провести матч Серии А в Перте. При этом Союз европейских футбольных ассоциаций отметил, что считает данное решение нежелательным, и выразил надежду, что данный эпизод не станет прецедентом. Об этом сообщает журналист Бен Джейкобс на своей странице в социальной сети X.

«УЕФА сегодня обозначил своё отрицательное отношение к матчам чемпионатов, которые поводятся за пределами соответствующих стран. После заседания исполнительного комитета в Тиране в прошлом месяце УЕФА предпринял дополнительные консультации с заинтересованными сторонами для оценки масштабов последствий данного вопроса после обращений со стороны испанской и итальянской футбольных федераций.

Эта консультация подтвердила отсутствие всеобщей поддержки, что наблюдалось в случаях со многими фанатами, лигами, клубами, игроками и европейскими институциями относительно идеи проведения матчей национальных первенств за рубежом.

Тем не менее, учитывая, что соответствующие нормативные рамки ФИФА, находящиеся на повторном изучении, недостаточно ясны и подробны, исполнительный комитет УЕФА с неохотой принял решение в порядке исключения одобрить два обращения по теме.

УЕФА будет активно сотрудничать с ФИФА в данном вопросе, чтобы в будущем правила поддерживали целостность национальных чемпионатов, тесные связи между клубами, болельщиками и местными сообществами», — сказано в заявлении УЕФА.

