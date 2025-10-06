Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

«Пари НН» объявил об окончательном возвращении на домашний стадион в Нижний Новгород

Пресс-служба нижегородского «Пари НН» объявила о возвращении на домашний стадион «Совкомбанк Арена». На старте сезона команда проводила домашние матчи Мир Российской Премьер-Лиги в Саранске, Грозном и Казани из-за ремонта на основной арене.

«Теперь официально! Мы окончательно вернулись в Нижний Новгород! Матч с «Акроном» проведём на «Совкомбанк Арене». После кубковой игры со «Спартаком» комиссар РФС оценил качество поля арены как высокое!» — говорится в сообщении пресс-службы клуба в телеграм-канале «Пари НН».

После 11 туров «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды шесть набранных очков. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение места в элитной лиге на будущий сезон, составляет четыре очка.