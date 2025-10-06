Ольга Смородская: мне очень нравится ЦСКА — команда играет в умный футбол

Экс-президент «Локомотива» Ольга Смородская высказалась об игре московского ЦСКА в первой части сезона-2025/2026 в Мир Российской Премьер-Лиге.

«Мне очень нравится ЦСКА, ведь команда играет в умный футбол, а футболисты знают, что делать. Да, у них тоже есть ошибки, но у кого их нет? Мне нравится поступательное движение армейцев. Хватит ли ЦСКА на весь сезон? Молодым всегда проще, чем старым», — сказала Смородская в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 туров ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды 24 набранных очка. Отрыв от занимающих второе и третье места «Локомотива» и «Краснодара» составляет одно очко.