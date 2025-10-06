«Дженоа» потерял Эстигора, у защитника диагностировали перелом ребра
Травма 25-летнего защитника «Дженоа» и сборной Норвегии Лео Эстигора оказалась серьёзнее, чем предполагалось на первый взгляд. В сборной подтвердили, что у него диагностирован перелом ребра, сообщает Football Italia.
Центральный защитник получил травму грудной клетки и был заменен в перерыве встречи с «Болоньей», которая состоялась 20 сентября и завершилась поражением генуэзцев со счётом 2:1. Несмотря на сильные ушибы, он также провёл все 90 минут в матче с «Лацио», проигранном со счётом 3:0 29 сентября.
Италия — Серия А . 5-й тур
29 сентября 2025, понедельник. 21:45 МСК
Дженоа
Генуя
Окончен
0 : 3
Лацио
Рим
0:1 Канчелльери – 4' 0:2 Кастельянос – 30' 0:3 Дзакканьи – 63'
В нынешнем сезоне игрок провёл в составе «Дженоа» пять встреч и не отметился голевыми действиями.
