«Ничего критичного нет». Андрей Синицын — о новости о задержке зарплат в «Кубани»

Тренер вратарей «Кубани» Андрей Синицын прокомментировал информацию о задержке зарплат в краснодарском клубе, выступающем в Leon-Второй лиге.

— Появилась информация, что в «Кубани» два месяца не платят зарплату. Как прокомментируете это?

— Это внутренняя кухня и проблемы, о которых не хочется говорить. Но ничего критичного нет. Да, неприятные моменты присутствуют, однако мы на пороге исправления этой ситуации, — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в телеграм-канале «ФНЛ с Ильёвым» появилась информация, что в «Кубани» почти два месяца футболисты не получают зарплату. Кроме того, у клуба долги перед игроками по личным и командным бонусам.