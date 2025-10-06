Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Ничего критичного нет». Андрей Синицын — о новости о задержке зарплат в «Кубани»

«Ничего критичного нет». Андрей Синицын — о новости о задержке зарплат в «Кубани»
Комментарии

Тренер вратарей «Кубани» Андрей Синицын прокомментировал информацию о задержке зарплат в краснодарском клубе, выступающем в Leon-Второй лиге.

— Появилась информация, что в «Кубани» два месяца не платят зарплату. Как прокомментируете это?
— Это внутренняя кухня и проблемы, о которых не хочется говорить. Но ничего критичного нет. Да, неприятные моменты присутствуют, однако мы на пороге исправления этой ситуации, — сказал Синицын в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Ранее в телеграм-канале «ФНЛ с Ильёвым» появилась информация, что в «Кубани» почти два месяца футболисты не получают зарплату. Кроме того, у клуба долги перед игроками по личным и командным бонусам.

Материалы по теме
КДК РФС отложил рассмотрение дела в отношении владельца «Химок» Садыгова
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android