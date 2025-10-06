Червиченко: не самая большая проблема, что новый гендиректор «Спартака» болел за ЦСКА

Экс-президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался о назначении на пост генерального директора красно-белых Сергея Некрасова. Ранее эту должность занимал Олег Малышев.

«Мне кажется, что не самая большая проблема, что новый генеральный директор «Спартака» болел за ЦСКА. Если вспомнить, Федун говорил, что болел за киевское «Динамо». То место, куда ты приземлился, и сектор, за который ты отвечаешь, становятся ближе всего. Ты роднишься с новым состоянием и средой, куда попадаешь. На мой взгляд, это не криминал и ничего страшного в этом нет. Конечно, есть совсем отбитые болельщики, которые болеют за одну команду. Но в данном случае это совсем другая история.

Меня смущает другое. Да, возможно, это заслуженный человек с опытом, но опять с финансовым опытом. Это не человек, который был в спорте или хотя бы соприкасался со спортивной средой. Футбольная жизнь — это совершенно другое, с другими правилами и законами. Но хотелось бы, чтобы в «Спартаке» наконец-то нашёлся человек, который всё сможет расставить так, как надо. Желаю ему отработать лучше Малышева. Мне сегодня звонили и спрашивали: «Чем запомнился Малышев?» А чем может запомниться человек, который непонятно что сделал? Люди запоминаются победами в чемпионате и Кубке России, блестящим выступлением клуба в еврокубках или отличным трансфером», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.