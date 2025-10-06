«Пари НН» обратился в ЭСК РФС по первому голу «Сочи» в 11-м туре РПЛ

«Пари НН» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по эпизоду с первым голом «Сочи» в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Встреча завершилась поражением нижегородцев со счётом 1:2.

«ФК Пари НН» обратился в ЭСК РФС с просьбой дать оценку эпизоду на 35-й минуте матча «Сочи» — «Пари НН», предшествовавшему первому голу. В эпизоде Максим Мухин отобрал мяч у Хуана Босельи, с нашей точки зрения, с нарушением правил. Считаем, что со стороны игрока «Сочи» был фол. Следовательно, первый гол в ворота «Пари НН» судейская бригада, по нашему мнению, не должна была засчитывать. Ждём от экспертов разъяснение этого момента», — сообщил пресс‑атташе «Пари НН» Артём Лисовский.

После 11 туров «Пари НН» занимает 15-е место в турнирной таблице РПЛ. В активе команды шесть набранных очков. Отставание от 12-го места, гарантирующего сохранение места в элитной лиге на будущий сезон, составляет четыре очка.