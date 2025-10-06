Валерий Овчинников: у Станковича нет будущего в «Спартаке»

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о будущем Деяна Станковича, возглавляющего «Спартак».

«Игре «Спартака» в начале матча с ЦСКА удивляться не надо. Я удивляюсь только тому, почему там до сих работают определённые люди. В этом вся проблема. Генеральный директор покинул клуб? Это нормальный процесс. Но «Спартак» должны покидать все, а не только генеральный директор — он соскочил первым. У того же Станковича нет будущего в «Спартаке», но он никогда сам не подаст заявление об уходе: «Заплатите за мой контракт и увольняйте». Это с российскими тренерами легко разбираться: три месяца — и до свидания, а с иностранцами сложнее», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.