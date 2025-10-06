Валерий Овчинников: у Станковича нет будущего в «Спартаке»
Российский тренер Валерий Овчинников высказался о будущем Деяна Станковича, возглавляющего «Спартак».
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Игре «Спартака» в начале матча с ЦСКА удивляться не надо. Я удивляюсь только тому, почему там до сих работают определённые люди. В этом вся проблема. Генеральный директор покинул клуб? Это нормальный процесс. Но «Спартак» должны покидать все, а не только генеральный директор — он соскочил первым. У того же Станковича нет будущего в «Спартаке», но он никогда сам не подаст заявление об уходе: «Заплатите за мой контракт и увольняйте». Это с российскими тренерами легко разбираться: три месяца — и до свидания, а с иностранцами сложнее», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
