Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Валерий Овчинников: у Станковича нет будущего в «Спартаке»

Валерий Овчинников: у Станковича нет будущего в «Спартаке»
Комментарии

Российский тренер Валерий Овчинников высказался о будущем Деяна Станковича, возглавляющего «Спартак».

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Игре «Спартака» в начале матча с ЦСКА удивляться не надо. Я удивляюсь только тому, почему там до сих работают определённые люди. В этом вся проблема. Генеральный директор покинул клуб? Это нормальный процесс. Но «Спартак» должны покидать все, а не только генеральный директор — он соскочил первым. У того же Станковича нет будущего в «Спартаке», но он никогда сам не подаст заявление об уходе: «Заплатите за мой контракт и увольняйте». Это с российскими тренерами легко разбираться: три месяца — и до свидания, а с иностранцами сложнее», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Станкович остаётся в «Спартаке»! Но клуб сменил генерального директора! LIVE
Live
Станкович остаётся в «Спартаке»! Но клуб сменил генерального директора! LIVE
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android