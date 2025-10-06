Скидки
Арбитр Федотов оценил решения Карасёва в матче «Сочи» — «Пари НН»

Арбитр Федотов оценил решения Карасёва в матче «Сочи» — «Пари НН»
Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Сергея Карасёва в матче 11-го тура РПЛ между «Сочи» и «Пари НН». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 2:1.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 14:15 МСК
Сочи
Сочи
Окончен
2 : 1
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
1:0 Ильин – 35'     1:1 Босельи – 48'     2:1 Сааведра – 55'    

«На 35-й минуте Карасёв правильно засчитал гол в ворота «Пари НН» — нарушения в начальной фазе атаки не было. На повторе видно, что футболист «Сочи» сыграл в мяч голенью и только потом произошёл контакт с Босельи. Тот сделал два шага, вспомнил, что ему больно, и упал. Разобрались здесь Карасёв и Казарцев на VAR.

На 53-й минуте Карасёв правильно назначил 11-метровый в ворота «Пари НН» и показал жёлтую Кастильо. Главное, что это не красная. Потому что у игрока «Пари НН» имелись возможность и стремление сыграть в мяч, а контакт был в ногах. Это лишение явной возможности забить гол с попыткой сыграть в мяч. Была бы прямая красная, если бы Кастильо мешал сопернику только руками. Нормально разобрались арбитры. Думаю, решение они принимали вместе с первым ассистентом Лунёвым.

На 90+7-й минуте Карасёв правильно не назначил 11-метровый в ворота «Сочи». Не было игры рукой — она у защитника стремилась в опору. Несложный момент», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

