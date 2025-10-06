Болельщики «Страсбурга» осуждают цензуру баннера против BlueCo

Ультрас «Страсбурга» из группы UB90 осудили цензуру баннера, вывешенного во время матча с «Анже», с требованием ухода акционеров BlueCo, также владеющих «Челси», сообщает Foot Mercato.
Несмотря на лёгкую победу (5:0) и третье место в Лиге 1, напряжённость между руководством клуба и некоторыми его болельщиками остаётся как никогда высокой. Баннер с надписью «BlueCo out» был одобрен службой безопасности, а во время встречи был сорван сотрудниками стадиона.
«Лица, снявшие баннер «BlueCo out», не виноваты: они действовали по приказу. Обосновать свой выбор должны те, кто отдал этот приказ. Напоминаем, этот баннер подпадает под действие закона о свободе слова, он был размещён с соблюдением положений и условий, а также внутренних правил», — говорится в аккаунте группы UB90 социальной сети Х.
