«Сперцян — чёрный русский! Что происходит — неправильно». Ари об обвинении в адрес игрока

Бывший нападающий сборной России и «Краснодара» Ари прокомментировал обвинения в адрес хавбека «быков» Эдуарда Сперцяна в расизме после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0). Защитник грозненцев Усман Ндонг после игры обвинил капитана чёрно-зелёных в расистских оскорблениях.

«Обвинение Сперцяна в расизме? Его я помню, когда он был ещё маленьким, он всегда был рядом. Сперцян — чёрный русский! Думаю, что происходит — неправильно. Сперцян не мог так сделать 100%», — приводит слова Ари Sport24.

В концовке матча 11-го тура между Сперцяном и Ндонгом произошла стычка, в результате которой армянский футболист получил удар плечом в челюсть. По итогам эпизода сенегалец был удалён с поля, а Сперцян получил жёлтую карточку за провокационное поведение.