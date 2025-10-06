Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

«Сперцян — чёрный русский! Что происходит — неправильно». Ари об обвинении в адрес игрока

«Сперцян — чёрный русский! Что происходит — неправильно». Ари об обвинении в адрес игрока
Аудио-версия:
Комментарии

Бывший нападающий сборной России и «Краснодара» Ари прокомментировал обвинения в адрес хавбека «быков» Эдуарда Сперцяна в расизме после матча 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Ахматом» (2:0). Защитник грозненцев Усман Ндонг после игры обвинил капитана чёрно-зелёных в расистских оскорблениях.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 17:30 МСК
Краснодар
Краснодар
Окончен
2 : 0
Ахмат
Грозный
1:0 Кордоба – 15'     2:0 Коста – 31'    
Удаления: нет / Ндонг – 85'

«Обвинение Сперцяна в расизме? Его я помню, когда он был ещё маленьким, он всегда был рядом. Сперцян — чёрный русский! Думаю, что происходит — неправильно. Сперцян не мог так сделать 100%», — приводит слова Ари Sport24.

В концовке матча 11-го тура между Сперцяном и Ндонгом произошла стычка, в результате которой армянский футболист получил удар плечом в челюсть. По итогам эпизода сенегалец был удалён с поля, а Сперцян получил жёлтую карточку за провокационное поведение.

Материалы по теме
«Я не мог сдержаться». Мощный скандал в РПЛ — игрок «Ахмата» обвинил Сперцяна в расизме
«Я не мог сдержаться». Мощный скандал в РПЛ — игрок «Ахмата» обвинил Сперцяна в расизме
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android