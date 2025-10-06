Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Экс-тренер дортмундской «Боруссии» Терзич может возглавить «Монако» — L'Équipe

Экс-тренер дортмундской «Боруссии» Терзич может возглавить «Монако» — L'Équipe
Комментарии

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич может возглавить «Монако». Об этом сообщает L'Équipe.

По данным источника, монегаски в ближайшее время прекратят сотрудничество с Ади Хюттером, Терзич является основным кандидатом на эту должность.

На данный момент «Монако» с 13 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1, в Лиге чемпионов команда находится в нижней части сводной таблицы, в двух стартовых матчах общего этапа турнира княжеский клуб уступил «Брюгге» (1:4) и сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

Срок действия трудового договора Хюттера с «Монако» рассчитан до лета 2027 года.

Материалы по теме
Тренер «Монако» Хюттер назвал возможные сроки возвращения Головина
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android