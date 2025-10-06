Экс-тренер дортмундской «Боруссии» Терзич может возглавить «Монако» — L'Équipe

Бывший главный тренер дортмундской «Боруссии» Эдин Терзич может возглавить «Монако». Об этом сообщает L'Équipe.

По данным источника, монегаски в ближайшее время прекратят сотрудничество с Ади Хюттером, Терзич является основным кандидатом на эту должность.

На данный момент «Монако» с 13 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1, в Лиге чемпионов команда находится в нижней части сводной таблицы, в двух стартовых матчах общего этапа турнира княжеский клуб уступил «Брюгге» (1:4) и сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

Срок действия трудового договора Хюттера с «Монако» рассчитан до лета 2027 года.