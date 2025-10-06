Скидки
Главная Футбол Новости

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»

Арбитр Федотов разобрал судейство в матче ЦСКА — «Спартак»
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов высказался о работе судьи Артёма Чистякова в матче 11-го тура РПЛ между ЦСКА и «Спартаком». Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Если в целом, то нормальная работа Чистякова. Такие матчи должны заканчиваться спокойно. И хорошо, что не было драки. Здесь нужно было больше терпения, чем обычно. И у Чистякова его хватило, чтобы не удалить того же Джику, хотя предпосылки на протяжении всей игры были. Думаю, Чистяков посчитал, что рановато показал защитнику «Спартака» жёлтую. Наказал бы позже — было бы проще показать вторую. Пришлось включать терпение. Но для меня это хорошо: арбитр понимает, что делает, а не бездумно размахивает карточками. Если ему так комфортно, то я это принимаю.

Первый момент — 11-метровый в пользу ЦСКА через VAR. Чистякова позвали к монитору, потому что он очень рано выключился из игры. Арбитр посчитал, что мяч уходящий, и отвернулся от игроков в штрафной. Он не ожидал, что игрок «Спартака» не просто продолжит преследовать соперника, но и подобьёт ему ногу. Думаю, здесь помог резервный. А на скорости определить, где случился фол, было невозможно. Вмешался Мешков и позвал Чистякова к монитору — фол был в штрафной. На просмотр географии обычно не зовут — здесь действия VAR связаны именно с тем, что арбитр не видел самого нарушения.

Третий гол ЦСКА засчитан верно — офсайда не было. Игрок не воздействовал на вратаря «Спартака».

Теперь об отменённом голе ЦСКА с рукой в начальной фазе атаки. Чистяков выходил вперёд, и ему перекрывали обзор — руку он не видел. Пошла быстрая атака, ЦСКА забил гол. Мешков влез, в итоге верное решение — отменили гол и назначили штрафной в пользу «Спартака».

Что касается неудаления Джику на 81-й минуте, этот момент для департамента даже не считается ключевым. У Чистякова оценка не 8,5, потому что были походы к монитору», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

