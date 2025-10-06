Наумов: начало матча от ЦСКА в дерби со «Спартаком» должно войти в футбольные учебники
Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча 11-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:2).
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«Начало матча от ЦСКА в дерби со «Спартаком» должно войти в футбольные учебники. Я даже не припомню, когда такое было в дерби. Это очень серьёзный гандикап. У Челестини есть приличная ротация и молодёжь в команде, а также клуб прикупил новичков. Возможно, ЦСКА выдержит в таком темпе весь сезон, однако команде не хватает стабильности. Самое главное для армейцев — брать очки с середняками, а это для молодой команды — большая проблема. Если ЦСКА этого избежит, будет бороться за лидерство», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.
Комментарии
