Наумов: начало матча от ЦСКА в дерби со «Спартаком» должно войти в футбольные учебники

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча 11-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:2).

«Начало матча от ЦСКА в дерби со «Спартаком» должно войти в футбольные учебники. Я даже не припомню, когда такое было в дерби. Это очень серьёзный гандикап. У Челестини есть приличная ротация и молодёжь в команде, а также клуб прикупил новичков. Возможно, ЦСКА выдержит в таком темпе весь сезон, однако команде не хватает стабильности. Самое главное для армейцев — брать очки с середняками, а это для молодой команды — большая проблема. Если ЦСКА этого избежит, будет бороться за лидерство», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.