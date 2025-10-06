Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Наумов: начало матча от ЦСКА в дерби со «Спартаком» должно войти в футбольные учебники

Наумов: начало матча от ЦСКА в дерби со «Спартаком» должно войти в футбольные учебники
Комментарии

Бывший президент «Локомотива» Николай Наумов поделился впечатлениями от матча 11-го тура Мир РПЛ между ЦСКА и «Спартаком» (3:2).

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Начало матча от ЦСКА в дерби со «Спартаком» должно войти в футбольные учебники. Я даже не припомню, когда такое было в дерби. Это очень серьёзный гандикап. У Челестини есть приличная ротация и молодёжь в команде, а также клуб прикупил новичков. Возможно, ЦСКА выдержит в таком темпе весь сезон, однако команде не хватает стабильности. Самое главное для армейцев — брать очки с середняками, а это для молодой команды — большая проблема. Если ЦСКА этого избежит, будет бороться за лидерство», — сказал Наумов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Материалы по теме
Сборная 11-го тура РПЛ. Икс-фактор «Локо», двигатель ЦСКА и стена «Краснодара»
Сборная 11-го тура РПЛ. Икс-фактор «Локо», двигатель ЦСКА и стена «Краснодара»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android