«Милан» и «Комо» ждут окончательного разрешения ФИФА на матч в Австралии

УЕФА дал разрешение на проведение матча Серии А «Милан» — «Комо» в Австралии, однако организация встречи в Перте пока не подтверждена, сообщает Football Italia.

Матч 24-го тура Серии А должен состояться в выходные, 8 февраля 2026 года. «Милан» и «Комо» последовали примеру «Барселоны» и «Вильярреала», которые хотят провести встречу чемпионата Испании в Майами, в декабре.

Клубам удалось доказать, что правила УЕФА недостаточно ясны, чтобы запретить изменение места проведения. Однако в УЕФА также заявили, что это «чрезвычайные» обстоятельства, которые «не создают прецедента». Это будут первые матчи Серии А и чемпионата Испании, которые пройдут за рубежом.