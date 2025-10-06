Овчинников: дай бог, чтоб после ухода Сёмина клуб нашёл своего тренера в лице Галактионова

Российский тренер Валерий Овчинников высказался об игре московского «Локомотива» в текущем сезоне, а также оценил вклад в успехи команды ранее возглавлявшего клуб специалиста Юрия Сёмина.

«С такой игрой «Локомотив» способен бороться за медали в этом сезоне, но команде необходимо обрести стабильность. Если бы мы играли по системе «весна-осень», они могли бы стать чемпионами. Нужно перейти на эту систему. Дай бог, чтобы после ухода Сёмина «Локомотив» нашёл своего тренера в лице Галактионова. Мне кажется, политика Сёмина сказалась на нынешних результатах клуба. Юрий Павлович заложил фундамент этого коллектива, и за основу взяли его работу», — сказал Овчинников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 туров «Локомотив» занимает второе место в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги. В активе команды 23 набранных очка. Отставание от лидирующего ЦСКА составляет одно очко. Главный тренер железнодорожников Михаил Галактионов работает с командой с ноября 2022 года.