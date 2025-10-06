Переговоры «Баварии» и Юпамекано о продлении контракта продвигаются активно — Фальк

«Бавария» активно ведёт переговоры о продлении контракта с центральным защитником Деотшанкюлем Юпамекано. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в социальной сети X.

По данным источника, стороны уже согласовали базовую зарплату футболиста, но размер подписного бонуса может стать препятствием в этих переговорах. Ранее мюнхенцы выплатили около € 20 млн подписного бонуса защитнику Альфонсо Дэвису, однако в случае с Юпамекано немецкий клуб не готов отдавать аналогичную сумму.

В нынешнем клубном сезоне Юпамекано принял участие в девяти матчах во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.