Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Переговоры «Баварии» и Юпамекано о продлении контракта продвигаются активно — Фальк

Переговоры «Баварии» и Юпамекано о продлении контракта продвигаются активно — Фальк
Комментарии

«Бавария» активно ведёт переговоры о продлении контракта с центральным защитником Деотшанкюлем Юпамекано. Об этом сообщает журналист Кристиан Фальк в социальной сети X.

По данным источника, стороны уже согласовали базовую зарплату футболиста, но размер подписного бонуса может стать препятствием в этих переговорах. Ранее мюнхенцы выплатили около € 20 млн подписного бонуса защитнику Альфонсо Дэвису, однако в случае с Юпамекано немецкий клуб не готов отдавать аналогичную сумму.

В нынешнем клубном сезоне Юпамекано принял участие в девяти матчах во всех турнирах. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

Материалы по теме
Директор «Баварии» высказался о будущем Майкла Олисе в клубе
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android