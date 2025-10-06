«Урал» со счётом 1:5 проиграл «КАМАЗу» в 13-м туре Первой лиги

Завершился матч 13-го тура Лиги Pari сезона-2025/2026, в котором встречались «КАМАЗ» и «Урал». Команды играли на стадионе «КАМАЗ» (Набережные Челны). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Игорь Капленков из Москвы. Победу со счётом 5:1 праздновали хозяева поля.

На 14-й минуте нападающий Даниил Моторин вывел «КАМАЗ» вперёд. На 23-й минуте полузащитник Мухаммад Султонов удвоил преимущество хозяев. На 41-й минуте форвард Руслан Апеков довёл счёт до крупного. На 45-й минуте полузащитник «Урала» Илья Ишков отыграл один мяч. На 60-й минуте Моторин оформил дубль. На 90-й минуте вышедший на замену Давид Караев забил пятый мяч в ворота екатеринбуржцев.

По итогам тура «Урал» опустился на третье место в турнирной таблице Первой лиги. У команды 24 очка в 13 матчах. «КАМАЗ» с 22 набранными очками располагается на шестой строчке в таблице.