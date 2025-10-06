Скидки
Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Зенита» в конце матча с «Акроном»

Арбитр Федотов высказался о пенальти в ворота «Зенита» в конце матча с «Акроном»
Комментарии

Бывший арбитр Мир Российской Премьер-Лиги Игорь Федотов прокомментировал решение рефери назначить пенальти в ворота «Зенита» в концовке матча 11-го тура РПЛ с «Акроном» (1:1). В качестве главного арбитра встречу обслуживал Сергей Цыганок.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11'     1:1 Севикян – 36'    

«Единственный эпизод — 90+3-я минута, когда Цыганок назначил 11-метровый в ворота «Зенита». Момент мог стать ключевым, но не стал. Правильное решение принял Москалёв на VAR, который позвал Цыганка на просмотр. Тот, находясь в правильной позиции, из-за скопления игроков не определил, что мяч попал в отставленную руку игрока «Зенита». Оценка не снижена, потому что арбитр не мог увидеть нарушения. 11-метровый назначен верно», — сказал Федотов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Михаилом Рождественским.

Удар с 11-метровой отметки исполнял экс-форвард «Зенита» Артём Дзюба. Нападающий не смог вывести свою команду вперёд на 90+5-й минуте, ударив выше ворот.

«Решение Левникова — просто необъяснимое. Грубейшая ошибка». Судейство в 11-м туре РПЛ
