Сенни Маюлу травмирован и выбыл из состава сборной Франции

19-летний атакующий полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Сенни Маюлу получил травму бедра и поэтому пропустит следующие матчи молодёжной сборной с Фарерскими островами (10 октября) и Эстонией (13 октября) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы среди молодёжных команд 2027 года.

«Получив вчера травму левого бедра в матче чемпионата с «Лиллем», Сенни Маюлу вынужден пропустить встречи сборной. Тренер Жеральд Батикль и его тренерский штаб обдумывают, стоит ли вызывать нового игрока», — объявила команда U21 в своём официальном аккаунте в социальной сети Х.

Сенни Маюлу в нынешнем сезоне провёл шесть встреч за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.