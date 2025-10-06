Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Сенни Маюлу травмирован и выбыл из состава сборной Франции

Сенни Маюлу травмирован и выбыл из состава сборной Франции
Комментарии

19-летний атакующий полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Сенни Маюлу получил травму бедра и поэтому пропустит следующие матчи молодёжной сборной с Фарерскими островами (10 октября) и Эстонией (13 октября) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы среди молодёжных команд 2027 года.

U21 ЧЕ-2027 — квалификация . Группа C
10 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Фарерские острова U21
Не начался
Франция U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Получив вчера травму левого бедра в матче чемпионата с «Лиллем», Сенни Маюлу вынужден пропустить встречи сборной. Тренер Жеральд Батикль и его тренерский штаб обдумывают, стоит ли вызывать нового игрока», — объявила команда U21 в своём официальном аккаунте в социальной сети Х.

Сенни Маюлу в нынешнем сезоне провёл шесть встреч за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.

Материалы по теме
«Барселона» — «ПСЖ»: Сенни Маюлу сравнял счёт на 38-й минуте
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android