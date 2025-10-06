Сенни Маюлу травмирован и выбыл из состава сборной Франции
Поделиться
19-летний атакующий полузащитник «ПСЖ» и сборной Франции Сенни Маюлу получил травму бедра и поэтому пропустит следующие матчи молодёжной сборной с Фарерскими островами (10 октября) и Эстонией (13 октября) в рамках отборочного турнира чемпионата Европы среди молодёжных команд 2027 года.
U21 ЧЕ-2027 — квалификация . Группа C
10 октября 2025, пятница. 19:00 МСК
Фарерские острова U21
Не начался
Франция U21
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Получив вчера травму левого бедра в матче чемпионата с «Лиллем», Сенни Маюлу вынужден пропустить встречи сборной. Тренер Жеральд Батикль и его тренерский штаб обдумывают, стоит ли вызывать нового игрока», — объявила команда U21 в своём официальном аккаунте в социальной сети Х.
Сенни Маюлу в нынешнем сезоне провёл шесть встреч за «ПСЖ» во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал одну голевую передачу.
Материалы по теме
Комментарии
- 6 октября 2025
-
22:50
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
22:16
-
22:08
-
22:06
-
21:52
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:10
-
21:05
-
21:02
-
20:55
-
20:51
-
20:49
-
20:40
-
20:38
-
20:35
-
20:26
-
20:20
-
20:16
-
20:05
-
20:00
-
19:59
-
19:56
-
19:54
-
19:40
-
19:35
-
19:23