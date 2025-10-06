Скидки
«ПСЖ» вступил в спор с Федерацией футбола Франции из-за травмы Баркола

«Пари Сен-Жермен» пытается оспорить заявление Федерации футбола Франции (FFF) относительно травмы нападающего Брэдли Баркола, из-за которой игрока в заявке национальной команды на октябрьские встречи заменил футболист «Ланса» Флорьян Товен. Ранее FFF указала на повреждение у Баркола правого подколенного сухожилия, полученное в матче Лиги чемпионов парижского клуба с «Аталантой» 17 сентября.

«ПСЖ» с удивлением узнал о пресс-релизе, опубликованном Федерацией футбола Франции в понедельник, 6 октября, относительно состояния здоровья Брэдли Баркола. Информация, опубликованная в этом пресс-релизе, никоим образом не соответствует сведениям, предоставленным медицинскими службами «ПСЖ».

«ПСЖ» направил FFF медицинское заключение по Брэдли Баркола, которое никоим образом не указывало на наличие у него хронической травмы после встречи с «Аталантой». Врачебная тайна должна соблюдаться ради блага всех сторон», — приводит текст заявления парижан L'Équipe.

В своих ближайших матчах в рамках отбора на чемпионат мира — 2026 сборная Франции сыграет с Азербайджаном (10 октября) и с Исландией (13 октября).

