Тяпушкин — о шансах ЦСКА на чемпионство: молодёжи несвойственна стабильность

Бывший голкипер московских «Динамо», ЦСКА и «Спартака» Дмитрий Тяпушкин высказался о шансах армейцев на выигрыш золотых медалей Мир Российской Премьер-Лиги по итогам сезона-2025/2026.

«Что касается шансов ЦСКА на чемпионство, за редким исключением, молодёжи несвойственна стабильность. Но на сегодняшний день нет такого «Зенита», как раньше. Почему? В этом разберутся тренеры команды. В данной ситуации армейцы способны навязать борьбу за чемпионство», — сказал Тяпушкин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

После 11 туров ЦСКА занимает первое место в турнирной таблице РПЛ с 24 очками, опережая ближайших преследователей — «Локомотив» и «Краснодар» — на одно очко. «Зенит» располагается на четвёртой строчке в чемпионате. У сине-бело-голубых 20 очков.

