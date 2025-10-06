«Сэкономьте на трансфере иностранца». Быстров призвал «Спартак» дать неустойку Станковичу

Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров обвинил главного тренера красно-белых Деяна Станковича в поражении от ЦСКА (2:3) в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и призвал клуб расстаться с сербским специалистом.

«Станкович не справился, он не справится со своей задачей. Чего вы привязываетесь к неустойке? Это $ 3 млн максимум. Ну для клуба с таким бюджетом… Сэкономьте на трансфере одного иностранца! Для клубов терпеть эту #####… Особенно для топ-клубов.

От ЦСКА – абсолютно тренерское поражение. Команда хочет играть, но тренер ей мешает. Вот возьми пять туров – и в каждом, блин, Станкович мешает! Его уже убрали на стадионе, на крышу – сиди там, пожалуйста, и не мешай! Нет, он достаёт рациями и своими звонками… Я шучу, конечно. Но он ошибается.

Игроки достают себя из болота за счёт характера, они из-за тренера оказываются в [болоте]. Он раз за разом проваливает стартовый состав, начинает экспериментировать, выдумывать и затем делает уйму замен в перерыве.

Поставил центрального защитника Литвинова на фланг. Ты пойми, это не игрок фланга. Он подставляет футболиста, суёт на левый фланг медленного футболиста. Под скоростного футболиста ставите медленного – это вообще просто...» — сказал Быстров выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».