«Сэкономьте на трансфере иностранца». Быстров призвал «Спартак» дать неустойку Станковичу

Экс-футболист московского «Спартака» Владимир Быстров обвинил главного тренера красно-белых Деяна Станковича в поражении от ЦСКА (2:3) в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги и призвал клуб расстаться с сербским специалистом.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Станкович не справился, он не справится со своей задачей. Чего вы привязываетесь к неустойке? Это $ 3 млн максимум. Ну для клуба с таким бюджетом… Сэкономьте на трансфере одного иностранца! Для клубов терпеть эту #####… Особенно для топ-клубов.

От ЦСКА – абсолютно тренерское поражение. Команда хочет играть, но тренер ей мешает. Вот возьми пять туров – и в каждом, блин, Станкович мешает! Его уже убрали на стадионе, на крышу – сиди там, пожалуйста, и не мешай! Нет, он достаёт рациями и своими звонками… Я шучу, конечно. Но он ошибается.

Игроки достают себя из болота за счёт характера, они из-за тренера оказываются в [болоте]. Он раз за разом проваливает стартовый состав, начинает экспериментировать, выдумывать и затем делает уйму замен в перерыве.

Поставил центрального защитника Литвинова на фланг. Ты пойми, это не игрок фланга. Он подставляет футболиста, суёт на левый фланг медленного футболиста. Под скоростного футболиста ставите медленного – это вообще просто...» — сказал Быстров выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».

