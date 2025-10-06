Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Милинкович-Савич и Илич выбыли из состава сборной Сербии из-за травм

Милинкович-Савич и Илич выбыли из состава сборной Сербии из-за травм
Комментарии

28-летний вратарь «Наполи» Ваня Милинкович-Савич и 24-летний полузащитник «Торино» Иван Илич были вынуждены сняться с матчей сборной Сербии из-за травм, сообщает Football Italia.

Голкипер страдает от проблем со спиной, а полузащитник выбыл из-за проблем с икроножной мышцей, и его травма носит мышечный характер.

ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Албания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Сборной Сербии предстоит встретиться с Албанией (11 октября) и Андоррой (14 октября) в рамках отбора на чемпионат мира по футболу – 2026. После четырёх сыгранных туров сборная Сербии занимает третье место в группе К, набрав семь очков. Лидирует в группе сборная Англии, набравшая 15 очков после пяти встреч.

Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android