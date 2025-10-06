Милинкович-Савич и Илич выбыли из состава сборной Сербии из-за травм
28-летний вратарь «Наполи» Ваня Милинкович-Савич и 24-летний полузащитник «Торино» Иван Илич были вынуждены сняться с матчей сборной Сербии из-за травм, сообщает Football Italia.
Голкипер страдает от проблем со спиной, а полузащитник выбыл из-за проблем с икроножной мышцей, и его травма носит мышечный характер.
ЧМ-2026 — Европа . Группа K. 7-й тур
11 октября 2025, суббота. 21:45 МСК
Сербия
Не начался
Албания
Сборной Сербии предстоит встретиться с Албанией (11 октября) и Андоррой (14 октября) в рамках отбора на чемпионат мира по футболу – 2026. После четырёх сыгранных туров сборная Сербии занимает третье место в группе К, набрав семь очков. Лидирует в группе сборная Англии, набравшая 15 очков после пяти встреч.
