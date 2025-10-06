Стали известны сроки возвращения Фёдора Чалова после травмы

В клубе ПАОК сообщили о сроках восстановления нападающего Фёдора Чалова, который ранее получил травму ноги во время матча Лиги Европы с испанской «Сельтой» (1:3).

«У Чалова небольшое повреждение. Мы думаем, что после паузы на матчи сборных он вернётся в строй и будет полностью готов», — приводит слова пресс-службы греческого клуба Sport24.

Действующее трудовое соглашение Чалова с ПАОКом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.