Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стали известны сроки возвращения Фёдора Чалова после травмы

Стали известны сроки возвращения Фёдора Чалова после травмы
Комментарии

В клубе ПАОК сообщили о сроках восстановления нападающего Фёдора Чалова, который ранее получил травму ноги во время матча Лиги Европы с испанской «Сельтой» (1:3).

«У Чалова небольшое повреждение. Мы думаем, что после паузы на матчи сборных он вернётся в строй и будет полностью готов», — приводит слова пресс-службы греческого клуба Sport24.

Действующее трудовое соглашение Чалова с ПАОКом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 7,5 млн. В нынешнем сезоне нападающий принял участие в 12 встречах во всех турнирах, в которых отметился тремя голами.

Материалы по теме
Игрок ЦСКА Лукин: Чалов стал больше забивать. Красавец, работает
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android