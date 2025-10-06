Рауль Рианчо оценил возможность своего возвращения в «Спартак»

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил возможность своего возвращения в российский клуб.

«Я не хочу думать о будущем Станковича. Я не обращаю внимания на слухи о его увольнении, а живу реальностью. Сейчас у «Спартака» есть тренер. Мы должны уважать его. Но я бы не отказался поработать в «Спартаке» ещё раз. Я открыт к предложениям из России», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

«Спартак» пока не уволил главного тренера Станковича, поскольку нет финальной и согласованной кандидатуры, которая готова принять клуб вместо него, а также устраивает совет директоров.

После 11 туров москвичи набрали 18 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является ЦСКА, набравший 24 очка.