Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Рауль Рианчо оценил возможность своего возвращения в «Спартак»

Рауль Рианчо оценил возможность своего возвращения в «Спартак»
Комментарии

Экс-тренер московского «Спартака» Рауль Рианчо оценил возможность своего возвращения в российский клуб.

«Я не хочу думать о будущем Станковича. Я не обращаю внимания на слухи о его увольнении, а живу реальностью. Сейчас у «Спартака» есть тренер. Мы должны уважать его. Но я бы не отказался поработать в «Спартаке» ещё раз. Я открыт к предложениям из России», — приводит слова Рианчо Metaratings.ru.

«Спартак» пока не уволил главного тренера Станковича, поскольку нет финальной и согласованной кандидатуры, которая готова принять клуб вместо него, а также устраивает совет директоров.

После 11 туров москвичи набрали 18 очков и занимают шестое место в турнирной таблице РПЛ. Лидером чемпионата является ЦСКА, набравший 24 очка.

Материалы по теме
«Спартак» не уволил Станковича, потому что Кахигао до сих пор не нашёл замену тренеру
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android