Бывший тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта может продолжить карьеру в «Монако» — Footmercato

Бывший главный тренер «Ювентуса» Тьяго Мотта включён в список «Монако» на замену Ади Хюттеру, который возглавляет команду с 2023 года. Об этом сообщает Footmercato.

Показатели команды на старте сезона вынуждают руководство монегасков заниматься поиском нового главного тренера. На данный момент Мотта пребывает без клуба после ухода из «Ювентуса» в марте 2025 года.

На данный момент «Монако» с 13 очками располагается на пятом месте в турнирной таблице Лиги 1, в Лиге чемпионов команда находится в нижней части сводной таблицы, в двух стартовых матчах общего этапа турнира княжеский клуб уступил «Брюгге» (1:4) и сыграл вничью с «Манчестер Сити» (2:2).

