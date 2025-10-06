Скидки
Суперкомпьютер Opta обновил свои прогнозы относительно победителя Серии А

После завершения первых шести туров Серии А суперкомпьютер Opta обновил свои прогнозы относительно победителя турнира.

Согласно данным, предоставленным суперкомпьютером, вероятность того, что «Интер» станет победителем, составляет 28,46%. В качестве второго претендента фигурирует «Наполи» с шансом в 24,71%. Третья позиция отведена «Роме», с возможностью победы в размере 17,41%.

Главное изменение состоит в том, что «Милан» обошёл «Ювентус» в прогнозируемой турнирной таблице, завоевав важнейшее четвёртое место и квалификацию в Лигу чемпионов. Их шансы на титул сейчас составляют 11,51% и 7,83% соответственно.

После шести сыгранных туров лидерами чемпионата являются «Наполи» и «Рома», набравшие по 15 очков.

