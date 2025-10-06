Скидки
Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 6 октября

Результаты матчей Первой лиги — 2025/2026 на 6 октября
Сегодня, 6 октября, состоялись два матча в 13-м туре Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами игрового дня.

Результаты матчей Первой лиги 6 октября:

«Челябинск» — «Енисей» — 0:0;
«КАМАЗ» — «Урал» — 1:5.

По результатам игрового дня первое место в турнирной таблице Первой лиги сезона-2025/2026 занимает «Спартак» из Костромы. В активе красно-белых 28 очков в 13 матчах. На второй строчке с 27 очками располагается воронежский «Факел». Тройку лидеров замыкает «Урал», у которого 24 набранных очка. В зоне вылета располагаются «Чайка» (восемь очков), а также клубы «Торпедо» и «Сокол» (оба — по девять очков).

Календарь Первой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Первой лиги сезона-2025/2026
