«Бавария» начала работу над трансфером Марка Гехи из «Кристал Пэлас» — Плеттенберг

«Бавария» работает над приобретением защитника «Кристал Пэлас» и сборной Англии Марка Гехи. Об этом сообщает Флориан Плеттенберг на своей странице в соцсетях.

Согласно источнику, спортивный директор мюнхенцев Макс Эберль лично заинтересован в этом трансфере, предварительные переговоры с представителями футболиста уже начались. «Бавария» рассчитывает подписать игрока бесплатно в 2026 году, но многое будет зависеть от будущего в клубе Ким Мин Джэ и Деотшанкюля Юпамекано. «Барселона», «Ливерпуль» и «Реал» также следят за Гехи.

В нынешнем сезоне Гехи принял участие в 12 матчах во всех турнирах, в которых он отметился одним голом и одной голевой передачей. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 45 млн.