«Меня долго провоцировали и унижали». Лерой Зане подрался на Октоберфесте

29-летний вингер клуба «Галатасарай» и сборной Германии Лерой Зане принял участие в драке на Октоберфесте.

«Меня долго провоцировали и унижали в фестивальном шатре. «Галатасарай» тоже оскорбляли. В напряжённой обстановке меня толкнули, и затем завязалась короткая драка. Конечно, мне следовало тогда быть спокойнее и проигнорировать ситуацию. Я извлёк из неё урок», — приводит слова футболиста Bild.

Лерой Зане перешёл в «Галатасарай» из «Баварии» в июле 2025 года за € 32 млн. В нынешнем сезоне игрок провёл девять матчей за клуб во всех турнирах, в которых забил один мяч и сделал две голевые передачи.