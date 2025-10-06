Показатель xG «Динамо» в дерби с «Локомотивом» составил 5,2 — лучший результат тура в РПЛ
Московское «Динамо» создало больше всех голевых моментов в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги в матче с «Локомотивом» (3:5). Как сообщает телеграм-канал «РУСТАТ», показатель xG (ожидаемых голов) в дерби у бело-голубых составил 5,2.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 19:45 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
3 : 5
Локомотив М
Москва
0:1 Пруцев – 1' 1:1 Сергеев – 23' 2:1 Бителло – 27' 2:2 Батраков – 43' 2:3 Комличенко – 68' 2:4 Воробьёв – 81' 3:4 Осипенко – 85' 3:5 Руденко – 90+2'
Победу «Локомотиву» принесли голы полузащитников Данила Пруцева и Алексея Батракова и форвардов Николая Комличенко, Дмитрия Воробьёва и Александра Руденко. В составе «Динамо» забитыми мячами отметились нападающий Иван Сергеев, хавбек Бителло и защитник Максим Осипенко.
После 11 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 15 набранных очков.
