Показатель xG «Динамо» в дерби с «Локомотивом» составил 5,2 — лучший результат тура в РПЛ

Московское «Динамо» создало больше всех голевых моментов в 11-м туре Мир Российской Премьер-Лиги в матче с «Локомотивом» (3:5). Как сообщает телеграм-канал «РУСТАТ», показатель xG (ожидаемых голов) в дерби у бело-голубых составил 5,2.

Победу «Локомотиву» принесли голы полузащитников Данила Пруцева и Алексея Батракова и форвардов Николая Комличенко, Дмитрия Воробьёва и Александра Руденко. В составе «Динамо» забитыми мячами отметились нападающий Иван Сергеев, хавбек Бителло и защитник Максим Осипенко.

После 11 туров «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице РПЛ. В активе бело-голубых 15 набранных очков.