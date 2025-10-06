Первая лига — 2025/2026: результаты матчей 13-го тура и турнирная таблица

Сегодня, 6 октября, завершился 13-й тур Лиги Pari сезона-2025/2026. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами минувших матчей.
4 октября, суббота
«Уфа» — «Спартак» Кострома — 0:0;
«Факел» — «Волга» Ульяновск — 2:1;
«Чайка» — «Родина» — 0:0.
5 октября, воскресенье
«СКА-Хабаровск» — «Шинник» — 3:1;
«Сокол» — «Арсенал» — 1:1;
«Торпедо» — «Черноморец» — 1:4;
«Нефтехимик» — «Ротор» — 0:0.
6 октября, понедельник
«Челябинск» — «Енисей» — 0:0;
«КАМАЗ» — «Урал» — 5:1.
По итогам 13-го тура лидером Первой лиги с 28 очками является костромской «Спартак», на втором месте находится «Факел» с 27 очками, в зоне переходных матчей расположились «Урал» (24) и «Челябинск» (23). В нижней части таблицы находятся «Сокол», «Торпедо» (по 9) и «Чайка» (8).