«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с ЦСКА
Поделиться
Московский «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам в дерби с ЦСКА в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
«На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандша. На 70-й минуте неназначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», — сообщили в пресс‑службе «Спартака».
По итогам 11 туров ЦСКА занимает первое место в РПЛ с 24 очками. «Спартак» набрал 18 очков и располагается на шестой строчке.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
00:31
-
00:16
-
00:05
- 6 октября 2025
-
23:54
-
23:54
-
23:51
-
23:25
-
23:21
-
23:18
-
23:07
-
23:05
-
22:50
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
22:16
-
22:08
-
22:06
-
21:52
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:10
-
21:05
-
21:02
-
20:55
-
20:51
-
20:49
-
20:40
-
20:38
-
20:35