«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с ЦСКА

Московский «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам в дерби с ЦСКА в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандша. На 70-й минуте неназначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», — сообщили в пресс‑службе «Спартака».

По итогам 11 туров ЦСКА занимает первое место в РПЛ с 24 очками. «Спартак» набрал 18 очков и располагается на шестой строчке.

