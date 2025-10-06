«Спартак» обратился в ЭСК по двум эпизодам в матче с ЦСКА

Московский «Спартак» обратился в Экспертно-судейскую комиссию при президенте Российского футбольного союза (ЭСК РФС) по двум эпизодам в дерби с ЦСКА в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги. Команды играли на стадионе «ВЭБ Арена (Арена ЦСКА)» в Москве. Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2.

«На 11-й минуте матча назначение пенальти в наши ворота за якобы нарушение со стороны Жедсона Фернандша. На 70-й минуте неназначенный пенальти в ворота соперника после фола на Наиле Умярове», — сообщили в пресс‑службе «Спартака».

По итогам 11 туров ЦСКА занимает первое место в РПЛ с 24 очками. «Спартак» набрал 18 очков и располагается на шестой строчке.