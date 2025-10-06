Российский тренер Валерий Непомнящий дал комментарий касательно турнирного положения «Зенита», а также оценил уровень игры нападающего сине-бело-голубых Максима Глушенкова.

«Зенит» находится на своём уровне со всех точек зрения. Проблем с психологией и качеством игры нет. Если Глушенков будет дальше так играть, его никто не сможет сдержать. Его настроение — важный аспект в успехах «Зенита». Когда он в ударе, то представляет грозную силу.

Он сильнейший российский футболист после Аршавина. Батраков много забивает, Кисляк хорошо справляется со своими функциями. К ним нет никаких вопросов. Но никто давно не играл так вдохновенно, как Глушенков», — приводит слова Непомнящего Metaratings.

На данный момент петербуржцы располагаются на четвёртом месте в турнирной таблице Мир Российской Премьер-Лиги.