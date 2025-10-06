Скидки
Быстров — о «Зените»: я на Шилова лучше буду смотреть, чем на такого Соболева. Противно

Быстров — о «Зените»: я на Шилова лучше буду смотреть, чем на такого Соболева. Противно
Экс-футболист сборной России Владимир Быстров раскритиковал игру форварда «Зенита» Александра Соболева в последних матчах и заявил о желании видеть в составе сине-бело-голубых воспитанника команды Вадима Шилова.

«Нужно в лимит попадать? Я на Шилова лучше буду смотреть, без паспорта, с паспортом, как хочешь, чем вот на такого Соболева. Для меня как не разбирающегося в футболе смотреть на Соболева каждый раз… Ну мне противно, мне не нравится, не нравится, когда человек ходит пешком. Да, как его начали критиковать, он стал цепляться, стараться, но этого мало. Нападающий должен забивать», — сказал Быстров в выпуске на YouTube-канале «О, родной футбол!».

Александр Соболев перебрался в «Зенит» из московского «Спартака» в августе прошлого года. Ранее главный тренер сине-бело-голубых Сергей Семак объяснил позднюю замену нападающего в матче 9-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром» (2:0) проблемой с лимитом на легионеров.

Семак объяснил позднюю замену Соболева в матче с «Краснодаром» проблемой с лимитом
Семак игнорирует лучшего бомбардира «Зенита» прошлого сезона. Почему мало играет Гонду?
Семак игнорирует лучшего бомбардира «Зенита» прошлого сезона. Почему мало играет Гонду?
