Подтверждены составы команд на матч звёзд «Челси» — «Ливерпуль»

Объявлены составы команд легенд «Челси» и легенд «Ливерпуля», сообщает The Sun.

«Челси»: Азар, Рамирес, Терри, Джо Коул, Чепмен, Дэвисон, Галлас, Кудичини, Десайи, Чех, Дзола, Гудьонсен, Калу, Синклер, Диего Коста, Харли, Моррис, Реми, Малуда, Мендес, Макелеле, Джон Оби Микел, Кэхилл, Бабаяро.

«Ливерпуль»: Пепе Рейна, Вестерфельд, Аурелио, Келли, Шкртел, Бенаюн, Сиссоко, Спиринг, Бабель, Робби Кин, Виньяль, Бишчан, Гонсалес, Синама-Понголь.

Легенды «Челси» и легенды «Ливерпуля» встретятся на «Стэмфорт Бридж». Матч состоится в субботу, 11 октября. Ранее команды встречались в марте для сбора средств для Chelsea Foundation и Forever Reds. Игра завершилась победой легенд «Ливерпуля» (2:0).