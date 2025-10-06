Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Подтверждены составы команд на матч звёзд «Челси» — «Ливерпуль»

Подтверждены составы команд на матч звёзд «Челси» — «Ливерпуль»
Комментарии

Объявлены составы команд легенд «Челси» и легенд «Ливерпуля», сообщает The Sun.

«Челси»: Азар, Рамирес, Терри, Джо Коул, Чепмен, Дэвисон, Галлас, Кудичини, Десайи, Чех, Дзола, Гудьонсен, Калу, Синклер, Диего Коста, Харли, Моррис, Реми, Малуда, Мендес, Макелеле, Джон Оби Микел, Кэхилл, Бабаяро.

«Ливерпуль»: Пепе Рейна, Вестерфельд, Аурелио, Келли, Шкртел, Бенаюн, Сиссоко, Спиринг, Бабель, Робби Кин, Виньяль, Бишчан, Гонсалес, Синама-Понголь.

Легенды «Челси» и легенды «Ливерпуля» встретятся на «Стэмфорт Бридж». Матч состоится в субботу, 11 октября. Ранее команды встречались в марте для сбора средств для Chelsea Foundation и Forever Reds. Игра завершилась победой легенд «Ливерпуля» (2:0).

Материалы по теме
Жёсткая заруба легенд «Спартака» и «Динамо». Забили чудо-гол, а всё решил Жирков. Видео
Жёсткая заруба легенд «Спартака» и «Динамо». Забили чудо-гол, а всё решил Жирков. Видео
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android