«Акрон» совершил 76 перехватов в игре с «Зенитом» — лучший результат тура в РПЛ

Тольяттинский «Акрон» совершил 76 перехватов мяча в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Как сообщает телеграм-канал «РУСТАТ», этот результат является лучшим среди всех команд в завершившемся туре.

В первой половине игры забитыми мячами отметились форвард «Зенита» Педро и вингер «Акрона» Эдгар Севикян. На 90+5-й минуте у нападающего тольяттинского клуба Артёма Дзюбы был шанс принести своей команде победу ударом с пенальти, но он пробил выше ворот.

«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с восемью очками в 11 встречах. «Зенит» располагается на четвёртой строчке. У сине-бело-голубых 20 набранных очков.