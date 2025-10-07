«Акрон» совершил 76 перехватов в игре с «Зенитом» — лучший результат тура в РПЛ
Поделиться
Тольяттинский «Акрон» совершил 76 перехватов мяча в матче 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги с «Зенитом» (1:1). Как сообщает телеграм-канал «РУСТАТ», этот результат является лучшим среди всех команд в завершившемся туре.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
04 октября 2025, суббота. 13:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
1 : 1
Зенит
Санкт-Петербург
0:1 Педро – 11' 1:1 Севикян – 36'
В первой половине игры забитыми мячами отметились форвард «Зенита» Педро и вингер «Акрона» Эдгар Севикян. На 90+5-й минуте у нападающего тольяттинского клуба Артёма Дзюбы был шанс принести своей команде победу ударом с пенальти, но он пробил выше ворот.
«Акрон» занимает 13-е место в турнирной таблице РПЛ с восемью очками в 11 встречах. «Зенит» располагается на четвёртой строчке. У сине-бело-голубых 20 набранных очков.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
00:31
-
00:16
-
00:05
- 6 октября 2025
-
23:54
-
23:54
-
23:51
-
23:25
-
23:21
-
23:18
-
23:07
-
23:05
-
22:50
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
22:16
-
22:08
-
22:06
-
21:52
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:10
-
21:05
-
21:02
-
20:55
-
20:51
-
20:49
-
20:40
-
20:38
-
20:35