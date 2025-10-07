РФС инициировал новое разбирательство по Писарскому о ставках, ранее игрок обратился в CAS

Российский футбольный союз (РФС) инициировал новое разбирательство по делу о ставках в отношении футболиста Владимира Писарского, который ранее был отстранён от любой связанной с футболом деятельности на четыре года, три из которых — условно. Об этом сообщает телеграм-канал «Честность — не порок».

По данным источника, в новом деле Писарский обвиняется в совершении двух ставок в 2020 году в бытность игроком футбольного клуба «Иртыш». Сообщается, что заседание назначено на 10 октября 2025 года.

Срок дисквалификации Писарского подходит к концу 3 июля 2026 года. Ранее стало известно, что сторона футболиста обратилась в Спортивный арбитражный суд (CAS) в Лозанне с целью отмены дисквалификации.