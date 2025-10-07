Скидки
Юрист Смирнов: очевидно, РФС вознамерился наказать Писарского, не гнушаясь любыми рычагами

Юрист Антон Смирнов, представляющий интересы дисквалифицированного по обвинению в ставках футболиста Владимира Писарского, прокомментировал новое дело в отношении своего клиента. Заседание по новому обвинению состоится 10 октября 2025 года.

«РФС занимается преследованием Владимира Писарского за его позицию по направлению заявлений в полицию и прокуратуру в отношении должностных лиц РФС и по обжалованию незаконных решений юрисдикционных органов РФС в CAS.

Совершенно очевидно, что РФС вознамерился любыми способами наказать Писарского за его непокорность и таким образом поодолжает осуществлять незаконные действия в отношении Писарского, не гнушаясь абсолютно никакими доступными ему рычагами и инструментами», — написал Смирнов в телеграм-канале «Честность — не порок».

