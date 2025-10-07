Скидки
Ибрагимович: деньги могут сделать жизнь проще, но они не принесут счастья

Ибрагимович: деньги могут сделать жизнь проще, но они не принесут счастья
Бывший звёздный нападающий, а ныне старший советник футбольного «Милана» Златан Ибрагимович поделился мнением об определении понятия счастья в жизни.

«С нормальными деньгами можно прожить хорошую жизнь. Однако какие деньги считаются нормальными по нынешним меркам? Я был по обе стороны: родился в семье, у которой не было денег, мой отец зарабатывал € 1 тыс., и нам приходилось делить эту сумму. Это были его деньги, но он делился со мной при необходимости. Однако в тот период жизни я был счастлив. Так в чём же дело?

Счастье… Что это значит? Сейчас я счастлив, а через 10 минут всё может измениться. Поэтому значимы лишь сами моменты. Деньги делают жизнь проще, но я не думаю, что они сделают тебя счастливее, поэтому для меня важны моменты. Я мечтал переехать в Барселону, а через год это превратилось в кошмар. Такие вот моменты», — приводит слова Ибрагимовича Sport.es.

