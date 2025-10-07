Защитник «Ноттингем Форест» Мурилло может перейти в «Челси»

«Челси» может заключить сделку по 23-летнему бразильскому защитнику Мурилло из «Ноттингем Форест» в январе в случае, если не получится подписать Марка Гехи из «Кристал Пэлас», сообщает The Daily Express.

Трансфер капитана «Кристал Пэлас», контракт которого истекает следующим летом и который планирует перейти в «Ливерпуль» или «Реал», маловероятен. Вместо этого главный тренер лондонцев Энцо Мареска может возобновить интерес к Мурилло, который был трансферной целью летом, поскольку бразильский игрок стал ключевым игроком «Ноттингема» с момента перехода в клуб в 2023 году из «Коринтианса».

По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 55 млн.