Кирилл Глебов назвал самого принципиального соперника для ЦСКА
Поделиться
Форвард ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал победу армейцев над «Спартаком» (3:2) в дерби в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также назвал красно-белых самым принципиальным соперником для клуба.
Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5' 2:0 Обляков – 12' 3:0 Круговой – 18' 3:1 Фернандеш – 21' 3:2 Гарсия – 57'
— Очень рады победе над «Спартаком». Все понимают, что это за матч. Победа была очень важна для нас и для болельщиков. Счёт 3:0 в самом начале встречи вселил в нас уверенность. Хорошо, что мы довели дело до конца.
— Матчи со «Спартаком» — самые принципиальные игры сезона?
— Конечно, кто бы что ни говорил, но «Спартак» — самый принципиальный соперник для ЦСКА. Когда ты выходишь на этот матч, у тебя двойные эмоции и двойной настрой. На поле пытаешься отдать всего себя в такой игре, — приводит слова Глебова Legalbet.
Материалы по теме
Комментарии
- 7 октября 2025
-
01:51
-
01:29
-
01:04
-
00:50
-
00:49
-
00:40
-
00:38
-
00:31
-
00:16
-
00:05
- 6 октября 2025
-
23:54
-
23:54
-
23:51
-
23:25
-
23:21
-
23:18
-
23:07
-
23:05
-
22:50
-
22:42
-
22:38
-
22:22
-
22:16
-
22:08
-
22:06
-
21:52
-
21:50
-
21:45
-
21:40
-
21:30
-
21:30
-
21:24
-
21:20
-
21:10
-
21:05