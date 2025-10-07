Кирилл Глебов назвал самого принципиального соперника для ЦСКА

Форвард ЦСКА Кирилл Глебов прокомментировал победу армейцев над «Спартаком» (3:2) в дерби в рамках 11-го тура Мир Российской Премьер-Лиги, а также назвал красно-белых самым принципиальным соперником для клуба.

— Очень рады победе над «Спартаком». Все понимают, что это за матч. Победа была очень важна для нас и для болельщиков. Счёт 3:0 в самом начале встречи вселил в нас уверенность. Хорошо, что мы довели дело до конца.

— Матчи со «Спартаком» — самые принципиальные игры сезона?

— Конечно, кто бы что ни говорил, но «Спартак» — самый принципиальный соперник для ЦСКА. Когда ты выходишь на этот матч, у тебя двойные эмоции и двойной настрой. На поле пытаешься отдать всего себя в такой игре, — приводит слова Глебова Legalbet.