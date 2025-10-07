Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео Легенды Чемпионата Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее может перейти в «Эвертон»

Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее может перейти в «Эвертон»
Комментарии

24-летний нидерландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, потерявший расположение тренерского штаба, находится под пристальным вниманием «Эвертона» и «Вест Хэма», сообщает TEAMtalk.

Зиркзее стал менее востребованным игроком на «Олд Траффорд» после приобретения Беньямина Шешко летом за € 85 млн. Считается, что игрок сборной Нидерландов готов остаться в Премьер-лиге, если покинет «Манчестер Юнайтед». За развитием ситуации также следят несколько итальянских клубов, включая «Милан» и «Комо».

В нынешнем сезоне игрок провёл на поле 112 минут и не отметился голевыми действиями. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 30 млн.

Материалы по теме
Шешко забил дебютный гол за «Манчестер Юнайтед» в седьмом матче
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2025
Приложение для Android