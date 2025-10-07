Нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее может перейти в «Эвертон»

24-летний нидерландский нападающий «Манчестер Юнайтед» Джошуа Зиркзее, потерявший расположение тренерского штаба, находится под пристальным вниманием «Эвертона» и «Вест Хэма», сообщает TEAMtalk.

Зиркзее стал менее востребованным игроком на «Олд Траффорд» после приобретения Беньямина Шешко летом за € 85 млн. Считается, что игрок сборной Нидерландов готов остаться в Премьер-лиге, если покинет «Манчестер Юнайтед». За развитием ситуации также следят несколько итальянских клубов, включая «Милан» и «Комо».

В нынешнем сезоне игрок провёл на поле 112 минут и не отметился голевыми действиями. По данным Transfermarkt, трансферная стоимость игрока на данный момент составляет € 30 млн.