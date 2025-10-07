Матич — о Де Брёйне: он фантастический игрок, его трудно остановить

Сербский полузащитник «Сассуоло» Неманья Матич рассказал о своих впечатлениях от игры против полузащитника «Наполи» Кевина Де Брёйне.

«Я играл против него много раз, может быть, даже больше шести. Он фантастический игрок и отличный парень за пределами поля. Его трудно остановить, особенно когда он в команде с другими топ-игроками. Всегда здорово играть против таких топ-футболистов, как он. Всегда нужно выкладываться на все 100% и даже больше, чтобы победить и остановить его», — приводит слова Матича Sky Sport.

Кевин Де Брёйне перешёл в «Нароли» летом 2025 года из «Манчестер Сити». В нынешнем сезоне игрок провёл на поле шесть матчей за клуб, в которых отметился тремя забитыми мячами.