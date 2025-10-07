Скидки
Мостовой раскритиковал судейство за пенальти в ворота «Спартака» в дерби с ЦСКА

Известный российский экс-футболист Александр Мостовой высказался о пенальти в ворота московского «Спартака» в дерби в рамках 11-го тура Российской Премьер-Лиги с ЦСКА. Встреча завершилась победой армейцев со счётом 3:2.

Мир Российская Премьер-лига . 11-й тур
05 октября 2025, воскресенье. 16:30 МСК
ЦСКА
Москва
Окончен
3 : 2
Спартак М
Москва
1:0 Глебов – 5'     2:0 Обляков – 12'     3:0 Круговой – 18'     3:1 Фернандеш – 21'     3:2 Гарсия – 57'    

«Пенальти? По мне, спорный. Не первый раз такое видим. Проблема в том, что 98% судей не играли в футбол! Они даже с VAR не могут разобраться», — приводит слова Мостового издание News.ru.

Напомним, на 10-й минуте встречи главный арбитр Артём Чистяков назначил 11-метровый удар за фол хавбека красно-белых Жедсона Фернандеша на форварде армейцев Алеррандро. Полузащитник красно-синих Иван Обляков реализовал пенальти.

